Lecteures estivales Cany-Barville

Lecteures estivales Cany-Barville jeudi 17 juillet 2025.

Lecteures estivales

Cany-Barville Seine-Maritime

Tous les jeudis pour les enfants de 0 à 3 ans à 10:00 et de 3 à 6 ans à 15:00 lectures pour les tous petits à la médiathèque « les semailles »

Gratuit

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 mediatheque@cany-barville.fr

English : Lecteures estivales

Every Thursday for children from 0 to 3 years old at 10:00 and from 3 to 6 years old at 15:00 readings for toddlers at the « les semailles » multimedia library

Free

German :

Jeden Donnerstag für Kinder von 0 bis 3 Jahren um 10:00 Uhr und von 3 bis 6 Jahren um 15:00 Uhr Lesungen für die Allerkleinsten in der Mediathek « les semailles »

Kostenlos

Italiano :

Tutti i giovedì per i bambini da 0 a 3 anni alle 10:00 e da 3 a 6 anni alle 15:00 letture per i più piccoli presso la biblioteca multimediale « les semailles

Gratuito

Espanol :

Todos los jueves para niños de 0 a 3 años a las 10:00 y de 3 a 6 años a las 15:00 lecturas para niños pequeños en la mediateca « les semailles

Gratis

