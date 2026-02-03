Lectorale – Anna de Noailles, 150 ans, toujours fraîche et mourante ! [Amour & poésie 2] Chartres

Lectorale – Anna de Noailles, 150 ans, toujours fraîche et mourante ! [Amour & poésie 2]

Samedi 2026-03-14 11:00:00

Lectorale en duo de Bruno Saint-Riquier et Antoine Marneur.

J’ai le cœur tumultueux et l’âme excessive , disait Anna de Noailles (1876-1933) et quand on lui demandait de ses nouvelles, elle répondait toujours je me meurs . Proust l’encensait, Cocteau la visitait cela aurait dû suffire à sa légende. Cette idolâtre du soleil vivait dans l’ombre, ses petites mains avaient la vivacité du lézard des ruines, ses boucles noires s’enroulaient le long de ses joues et retombaient sur ses épaules maigres de Christ espagnol. Couchée sur son lit, comme sur le sable d’une plage, elle se rôtissait au soleil des morts. . Cocteau qui a le génie des portraits et l’intuition féconde, savait comme l’oracle que ce petit oiseau vulnérable avait la puissance d’un grand poète et que sa poésie ne disparaîtrait jamais. Durée 1h05. 12 .

English :

Lectorale duo by Bruno Saint-Riquier and Antoine Marneur.

