Lectorale Œdipe, alentour d’un mythe décomplexé Chartres

Lectorale Œdipe, alentour d’un mythe décomplexé

Lectorale en duo de Bruno Saint-Riquier et Antoine Marneur.

Avant d’être un complexe Œdipe était un mythe et c’est parce qu’il était un mythe qu’il est devenu complexe. Rien n’est simple avec Œdipe, c’est le problème avec les destinés maudites. Sophocle nous a initiés aux malheurs tragiques du héros. Freud de son côté, a pointé son index accusateur vers chaque petit garçon. En littérature le mythe bouleverse, en psychanalyse, il accable. Il y a dans chaque regard d’enfant à sa maman, l’ombre d’un homme qui avance en claudiquant le pied enflé ou percé (signification d’Œdipe en grec ancien) sous le poids de son destin tragique. La vérité crève les yeux paraît-il, raison de plus pour essayer d’y voir un peu plus clair. Avec Claude Lévi-Strauss et quelques autres, à défaut de démythifier le complexe nous tenterons de décomplexer le mythe. 12 .

Lectorale duo by Bruno Saint-Riquier and Antoine Marneur.

