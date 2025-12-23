Lectorale Paul Léautaud, grincheux littéraire (70 ans de sa mort) Compagnie Théâtre du Détour, Chartres

Lectorale Paul Léautaud, grincheux littéraire (70 ans de sa mort) Compagnie Théâtre du Détour

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-01-10 11:00:00

2026-01-10

Lectorale de Bruno Saint-Riquier et Antoine Marneur.

De taille moyenne, bien proportionné, nerveux et dépouillé comme un cep de vigne, les cheveux en bataille, l’œil fureteur, l’oreille aux aguets, Paul Léautaud attirait les regards, faisait se retourner les passants, ameutait les gamins. Qui l’avait vu, ne pouvait l’oublier, tant son aspect était insolite. Léautaud c’est Carmen Cru en mode littéraire, avec cabas à poireaux, chat hirsute et regard de furieux, un vrai personnage ! Et comme il a de surcroit rencontré les figures les plus marquantes de la littérature du XXe siècle, c’était assez pour rendre légitime ce petit détour commémoratif. Croyez-bien qu’on ne s’ennuiera pas ! Il vous vient quelquefois un dégout d’écrire en songeant à la quantité d’ânes par lesquels on risque d’être lu. Paul Léautaud – 12 .

Lectorale by Bruno Saint-Riquier and Antoine Marneur.

