Lectorale Peinture et Littérature, les pinceaux, la palette & les mots Compagnie Théâtre du Détour

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Lectorale de Bruno Saint-Riquier et Antoine Marneur.

Nous avions amorcé le cycle Peinture à l’écrit, il y a quatre ans au théâtre de Chartres; nous le continuons avec cette nouvelle proposition de lectorale estampillée Histoire de l’art. Lectorale, où il sera question de Chateaubriand et de ses voyages qui ne sont pas sans danger, de la culture qui, elle, peut-être en danger. Et la peinture dans tout ça, nous direz-vous ? On en parlera aussi, de Girodet et quelques autres peintres de la révolution, du romantisme, de l’argot, Et de Victor Hugo comme toujours. Une lectorale, où les pinceaux seront pris au pied de la lettre et les lettres à pied d’œuvre. 12 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53

English :

Lectorale by Bruno Saint-Riquier and Antoine Marneur.

German :

Lektorat von Bruno Saint-Riquier und Antoine Marneur.

Italiano :

Lectorale di Bruno Saint-Riquier e Antoine Marneur.

Espanol :

Lectorale de Bruno Saint-Riquier y Antoine Marneur.

L’événement Lectorale Peinture et Littérature, les pinceaux, la palette & les mots Compagnie Théâtre du Détour Chartres a été mis à jour le 2025-10-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES