Lectura Fabulosa Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Prépare-toi à ouvrir grand les yeux et les oreilles : Lectura Fabulosa, ce ne sont pas de simples histoires racontées… mais de véritables voyages magiques menés par Enza Fragola et ses copaines, reines et rois de nuit.

Ici, les contes prennent vie dans une version pleine de paillettes, de diversité et de tendresse. L’art drag se glisse dans la littérature jeunesse pour incarner des personnages fabuleux, briser les stéréotypes et faire rêver encore plus fort les enfants.

Après la lecture, place au jeu ! Les petit·es spectateur·ices deviennent créateur·ices à leur tour, grâce à un atelier ludique et participatif. Costumes, dessins, mises en scène… tout est possible pour prolonger la magie et inventer ensemble de nouvelles histoires.

Un moment féérique, inclusif et joyeux, où chaque enfant peut s’imaginer héros·ïne de son propre conte.

Bienvenue dans l’univers de Lectura Fabulosa : là où l’imaginaire n’a pas de limites.

Le dimanche 08 février 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 9 ans.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

