Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris

Informations pratiques

✨Lectura Fabulosa✨

Enza Fragola revient au Jardin21 le Dimanche 2 Août. Elle sera accompagnée de sa copine Azuré de la Badasse.

– De 15h30 à 16h30 : une heure de lecture fabuleuse de contes

– De 16h30 à 17h30 : Atelier Coloriage On aura plein plein de coloriages pour t’occuper. Et nos robes seront aussi à colorier afin de nous laisser une dédicace magnifique.

Age conseillé : 4 à 9 ans.

Prix libre sur réservation

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

: ́ ́ Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes… Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit. Plus d’infos sur jardin21.frBar & restauration sur placeToutous bienvenusHoraires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22hNous trouver : T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin RER(E) Gare de Pantin Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Enza Fragola et Azuré de la Badasse, deux drags queens qui racontent des contes pour tous les enfants, propose une session lecture suivie d’un atelier créatif et coloriages ✨

Le dimanche 02 août 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T18:30:00+02:00

fin : 2026-08-02T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T15:30:00+02:00_2026-08-02T17:30:00+02:00

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/lectura-fabulosa-lecture-de-contes-par-enza-fragola-azure-de-la-basasse https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



Afficher la carte du lieu Jardin 21 et trouvez le meilleur itinéraire

