Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris
dimanche 2 août 2026 · Jardin 21 · Paris
Informations pratiques
✨Lectura Fabulosa✨
Enza Fragola revient au Jardin21 le Dimanche 2 Août. Elle sera accompagnée de sa copine Azuré de la Badasse.
– De 15h30 à 16h30 : une heure de lecture fabuleuse de contes
– De 16h30 à 17h30 : Atelier Coloriage On aura plein plein de coloriages pour t’occuper. Et nos robes seront aussi à colorier afin de nous laisser une dédicace magnifique.
Age conseillé : 4 à 9 ans.
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
: ́ ́ Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes… Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit. Plus d’infos sur jardin21.frBar & restauration sur placeToutous bienvenusHoraires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22hNous trouver : T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin RER(E) Gare de Pantin Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Enza Fragola et Azuré de la Badasse, deux drags queens qui racontent des contes pour tous les enfants, propose une session lecture suivie d’un atelier créatif et coloriages ✨
Le dimanche 02 août 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T18:30:00+02:00
fin : 2026-08-02T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T15:30:00+02:00_2026-08-02T17:30:00+02:00
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/lectura-fabulosa-lecture-de-contes-par-enza-fragola-azure-de-la-basasse https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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