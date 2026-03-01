LECTURBLENCES, Rencontres Poétiques à Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne

LECTURBLENCES, Rencontres Poétiques à Nans-sous-Sainte-Anne

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 23:00:00

2026-03-29

Une balade poétique sans chichis ni ouah ouah sur les bords du Lison… Support un poème de 16 strophes, sur les lieux emblématiques de Nans-Sous-Sainte-Anne, qui servira de fil conducteur et des courts Textes poétiques style haïku, lus par des participants.

La sortie se terminera par un goûter poétique, au gîte familial ‘‘Les amis de Némo’’.

(Sur inscription préalable… Voir Lecturbulences à Nans … L’Eau Vive… ). .

Nans-Sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : LECTURBLENCES, Rencontres Poétiques à Nans-sous-Sainte-Anne

