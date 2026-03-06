Lecturbulences à Nans sous Sainte Anne Nans-sous-Sainte-Anne

Lecturbulences à Nans sous Sainte Anne

Au fil du Lison Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Début : 2026-03-20

fin : 2026-06-08 23:54:00

2026-03-20

Depuis 2018, Lecturbulences est un festival de lectures de textes à voix haute: des lecteurs choisissent des textes et les partagent avec un public d’auditeurs libres. Basé principalement à Pontarlier et dans le Haut-Doubs, il repose sur un ADN simple

Lire et Écouter lire…

Et pour la première fois en 2026, Lecturbulences remontera aussi une rivière à l’envers jusqu’à la Source du Lison à Nans sous Sainte Anne….

Toutes les infos sur le site internet .

Au fil du Lison Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Lecturbulences à Nans sous Sainte Anne

