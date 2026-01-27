Lecturbulences Pontarlier
Lecturbulences Pontarlier samedi 28 mars 2026.
Conservatoire de Pontarlier Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:30:00
2026-03-28
Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.
Festival de lectures de textes à voix haute 14h-17h, ecouter et/ou lire chacun peut entrer, ecouter ou lire.
17h-Lecture présentées par les enfants et ados Eclaireurs textes, notices et chanson sur l’eau. 17h30 Ecoute et lectures collectives adultes sur le thème de l’eau.
Entrée libre. .
+33 6 72 31 70 36 associationlaiquepontarlier@gmail.com
