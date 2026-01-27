Lecturbulences

Conservatoire de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.

Festival de lectures de textes à voix haute 14h-17h, ecouter et/ou lire chacun peut entrer, ecouter ou lire.

17h-Lecture présentées par les enfants et ados Eclaireurs textes, notices et chanson sur l’eau. 17h30 Ecoute et lectures collectives adultes sur le thème de l’eau.

Entrée libre. .

Conservatoire de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 31 70 36 associationlaiquepontarlier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecturbulences

L’événement Lecturbulences Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS