LECTURBULENCES, Rencontres Poétiques Plusieurs lieux Nans-sous-Sainte-Anne

LECTURBULENCES, Rencontres Poétiques

Plusieurs lieux 5 Rue Rolat Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 07:00:00

fin : 2026-04-08 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Du 20 mars au 8 avril 2026 de 07:00 à 22:00

Pour la première fois en 2026, les Rencontres Poétiques à Nans-sous-Sainte-Anne s’associent au festival Lecturbulences, autour d’un thème qui coule de source l’eau.

Un événement inscrit dans l’agenda officiel du Printemps des Poètes 2026 — ouvert à tous, que vous souhaitiez lire, écouter, ou simplement vous laisser porter par les mots.

À cette occasion, le Collectif Les 3 A… partage sur son blog des poèmes sur le thème de L’Eau Vive.

Vous pouvez participer depuis chez vous via le Web:

pour lire et écouter les poèmes,

ou pour les mettre en voix et envoyer un enregistrement.

Vous pouvez également envoyer des poèmes personnels composés sur ce thème en vue d’une publication.

Toutes les infos sur le site internet https://lecturbulences.fr/ .

Plusieurs lieux 5 Rue Rolat Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 82 86 52 25 vivranans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LECTURBULENCES, Rencontres Poétiques

L’événement LECTURBULENCES, Rencontres Poétiques Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-03-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON