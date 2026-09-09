Lecture à ciel ouvert & atelier masques d’Halloween RDV en haut du quartier de La Bouteyre Chadrac

mercredi 14 octobre 2026 · RDV en haut du quartier de La Bouteyre · Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Lecture à ciel ouvert & atelier masques d’Halloween

RDV en haut du quartier de La Bouteyre La Bouteyre Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

La Bibliothèque de Rue (BDR) propose un temps de lecture en plein air à vivre en famille, accompagné d’un atelier créatif de création de masques d’Halloween.

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RDV en haut du quartier de La Bouteyre La Bouteyre Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

The Street Library (BDR) is hosting an outdoor reading event for the whole family, along with a creative workshop for making Halloween masks.

L’événement Lecture à ciel ouvert & atelier masques d’Halloween Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay