Lecture à deux voix de La Fôret habite ma chambre
Librairie des Cordeliers
Romans-sur-Isère
jeudi 26 février 2026.
Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Soirée Poésie (lecture à 2 voix):
Nous aurons le plaisir de retrouver d’anciens romanais en la personne de Geneviève Briot et André Cohen-Aknin à l’occasion de la parution du recueil de poésie de Geneviève, La forêt habite ma chambre .
Librairie des Cordeliers
Côte des Cordeliers
Romans-sur-Isère 26100
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 75 05 15 55
English :
Poetry evening (2-voice reading):
We’re delighted to welcome back former romanais Geneviève Briot and André Cohen-Aknin for the publication of Geneviève’s poetry collection, La forêt habite ma chambre .
