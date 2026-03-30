Lecture à deux voix

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un temps de lecture d’albums jeunesse, à partager entre parents et enfants, pour découvrir de belles histoires.

Dès 3 ans

15 enfants maximum .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Lecture à deux voix

L’événement Lecture à deux voix La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch