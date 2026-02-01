Lecture à deux voix Salle de l’ancienne poste Meschers-sur-Gironde
Salle de l’ancienne poste Rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
La compagnie du chemin des plumes propose une lecteur à deux voix.
Extraits ‘Le liseur du 6h27’ lus par Brigitte Sapin et Fabienne Garraud.
Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d’humanité.
Salle de l’ancienne poste Rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 75 48 38
La compagnie du chemin des plumes presents a two-voice reader.
Extracts from ‘Le liseur du 6h27’ read by Brigitte Sapin and Fabienne Garraud.
A concentrate of good humor, full of tenderness and humanity.
L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-17 par Royan Atlantique