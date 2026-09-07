Lecture : À Goliarda, à L’Art de la joie, Librairie Convergences, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Lecture : À Goliarda, à L’Art de la joie Samedi 19 septembre, 15h00 Librairie Convergences Orne

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À Goliarda, à L’Art de la joie

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette lecture à deux voix donne à entendre des extraits de L’Art de la joie, œuvre majeure de l’écrivaine italienne Goliarda Sapienza, rédigée entre 1967 et 1976 et publiée à titre posthume en 1998. Le parcours de ce texte, longtemps refusé avant de rencontrer son public, témoigne d’une liberté et d’une ténacité remarquables. La lecture sera suivie d’un cercle d’échanges.

– Compagnie du Réel en Devenir –

Librairie Convergences 65 Grande rue, 61370 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61370 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 84 01 73 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

À Goliarda, à L’Art de la joie

©Sophie Lulague