Lecture à haute voix Atelier Avec Céline Potard, auteur et éditrice Ault mercredi 13 août 2025.

Gratuit

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13 17:00:00

2025-08-13

Notre conteuse Céline Potard vient nous rendre visite à la bibliothèque municipale et nous proposer un moment fabuleux pour tous, de 7 à 177 ans ! Deux temps sont organisés Lecture écoutez une sélection d’histoires extraites des Malheurs de Sophie, œuvre d’anthologie de la Comtesse de Ségur. Lecture avec projection d’illustrations suivie d’un débat et d’une pause. Atelier Racontez et illustrez votre meilleure bêtise, ceux qui le souhaitent pourront lire leur récit et montrer leur dessin. 0 .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 2 22 60 52 21

