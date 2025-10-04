Lecture à haute voix Bibliothèque municipale Babouillec La Brillaudière

Lecture à haute voix Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Babouillec Loire-Atlantique

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Lecture à haute voix de textes de Babouillec, poétesse contemporaine, non verbale atteinte d’autisme, et dont la bibliothèque rend hommage à travers son nom.

Ces lectures seront animées par « Les Jocondes », association de femmes bénévoles proposant des spectacles de lecture à haute voix.

Bibliothèque municipale Babouillec La Haye-Fouassière La Brillaudière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 87 10 https://bibliotheque.la-haye-fouassiere.fr/ https://www.ffacebook.com/communeLHF Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale Babouillec, samedi 4 octobre 2025, au 1 rue du Fief de l’Isle, des animations seront proposées.

À partir de 14h :

Un atelier de création de dessin en relief, pour les enfants de 5 à 10 ans, animé par Pénélope, illustratrice et autrice. Inscription auprès de la bibliothèque à partir de 16/09, à :

bibliothèque@la-haye-fouassiere.fr

(dans la limite des places disponibles : une dizaine d’enfants).

