Lecture à haute voix Château de Montréal Châteaux en fête Château de Montréal Issac

Lecture à haute voix Château de Montréal Châteaux en fête

Château de Montréal 1028 allée de Montréal Issac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Lecture à haute voix de textes liés au Périgord

15h et 17h, château de Montréal

Tarif: 5€/ad, gratuit/enf-18 ans

Infos: 06 30 02 17 39 .

Château de Montréal 1028 allée de Montréal Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 02 17 39

