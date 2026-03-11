Lecture à haute voix Château de Montréal Châteaux en fête Château de Montréal Issac
Château de Montréal 1028 allée de Montréal Issac Dordogne
Lecture à haute voix de textes liés au Périgord
15h et 17h, château de Montréal
Tarif: 5€/ad, gratuit/enf-18 ans
Infos: 06 30 02 17 39 .
Château de Montréal 1028 allée de Montréal Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 02 17 39
