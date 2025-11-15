Lecture à haute voix de Louise Oligny Salon de thé Chocolaterie Bataille Bellême

Lecture à haute voix de Louise Oligny

Salon de thé Chocolaterie Bataille 14 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Lecture à voix haute de Louise Oligny.

INFOS Entrée libre

Salon de thé Bataille, 14 Bd Bansard des bois, 61130 Bellême

À l’initiative de la librairie “Du côté de Bellême”

Lectures – Le jour des Corneilles de Jean-François Beauchemin chez Phébus Libretto

– Un ange cornu aux ailes de tôle de Michel Tremblay aux Éditions Actes Sud Babel

– Perdre pays de Louise Oligny aux Éditions Pélagie et échange avec l’auteure sur la thématique

LOUISE OLIGNY est photographe et autrice, née au Québec qui vit en France depuis 1989.

Elle a travaillé pour la presse et produit de nombreux projets artistiques, associant photographie, vidéo et musique. Elle mène à la Maison des femmes de Saint-Denis depuis 2017, (et depuis 2021 à l’unité Casavia de l’hôpital La Pitié Salpêtrière) des ateliers d’estime de soi auprès de femmes victimes de violences avec l’autrice/dessinatrice Clémentine du Pontavice.

Elle est l’autrice d’un premier roman, Colère chronique (Black Lab 2023, Livre de Poche 2024) et de Réparer l’intime qui témoigne de sa résidence à La Maison des Femmes de Saint-Denis. Son travail Debout les reines a été exposé sur les grilles de la Basilique Saint-Denis en 2023.

Elle est actuellement en résidence au Moulin Blanchard et interviendra au collège Yves Montand de Val-au-Perche en ateliers d’écriture. .

Salon de thé Chocolaterie Bataille 14 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême 61130 Orne Normandie contact@moulinblanchard.com

English : Lecture à haute voix de Louise Oligny

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture à haute voix de Louise Oligny Bellême a été mis à jour le 2025-10-29 par CdC des Collines du Perche Normand