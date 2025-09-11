Lecture à haute voix Et si on prenait le temps… Médiathèque Saint-Jean-d’Angély

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Lecture par Nicole suivi d’un temps d’échange. Pour adultes.

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

English :

Reading by Nicole followed by a discussion. For adults.

German :

Lesung von Nicole, gefolgt von Zeit zum Austausch. Für Erwachsene.

Italiano :

Lettura di Nicole seguita da una discussione. Per gli adulti.

Espanol :

Lectura de Nicole seguida de debate. Para adultos.

