Lecture à haute voix Et si on prenait le temps… Médiathèque Saint-Jean-d’Angély

Début : 2025-09-11 18:00:00
fin : 2025-09-11
2025-09-11
Lecture par Nicole suivi d’un temps d’échange. Pour adultes.
Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
Reading by Nicole followed by a discussion. For adults.
Lesung von Nicole, gefolgt von Zeit zum Austausch. Für Erwachsene.
Lettura di Nicole seguita da una discussione. Per gli adulti.
Lectura de Nicole seguida de debate. Para adultos.
