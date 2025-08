Lecture à haute voix Gaston Leroux… Le magicien du mystère ! Ault

Après un temps découverte de l’auteur et des anecdotes qui ont jalonné son chemin de vie, il vous sera donné lecture de la nouvelle Le dîner des bustes . Parue dans le recueil Histoires Épouvantables , cette nouvelle de Gaston Leroux conte l’histoire d’un vieux capitaine qui a perdu son bras dans d’étranges et terrifiantes circonstances… Venez plonger dans l’univers mystérieux de cet auteur qui a vécu à Eu puis au Tréport et avait pour ami Philippe d’Orléans… Admirateur

d’Edgar Poe et de Conan Doyle, Gaston Leroux, dont l’imagination était sans borne, a su imposer le polar comme style à part entière… et inspirer à son tour d’autres auteurs… dont dans la sphère fantastique.

