Lecture à haute voix Une semaine, un auteur. Ault

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Edgar Allan Poe ! Après un temps découverte de l’auteur et des anecdotes qui ont jalonné son parcours, il vous sera donné lecture du cœur révélateur … Le Coeur révélateur est une nouvelle d’Edgar Allan Poe, publiée en 1843. L’histoire est connue pour son atmosphère intense et pleine de suspense et son exploration des thèmes de la culpabilité et de la folie. 0 .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 2 22 60 52 21 cecile.caels@gmail.com

