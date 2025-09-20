Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… BAUDELAIRE Ault

Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… BAUDELAIRE Ault samedi 20 septembre 2025.

Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… BAUDELAIRE

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Charles Baudelaire, Jeanne Duval… Les vertiges d’un amour fou.

Pendant un quart de siècle, Jeanne Duval fut tout à la fois la muse, l’amie et la maîtresse de Charles Baudelaire. Une

passion destructrice et orageuse faite de séparations et de retrouvailles…

Le plus célèbre recueil de Baudelaire Les fleurs du mal, condamné pour outrage à la morale et aux bonnes mœurs, a été

largement inspiré par le personnage sulfureux de Jeanne Duval, surnommée « la vénus noire » …

Venez à la rencontre de ces deux personnages extravagants, Charles le dandy sulfureux et Jeanne, la femme sans

nom et du cycle des fleurs du mal qui lui est consacré.

A partir de 12 ans.

Gratuit 0 .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… BAUDELAIRE Ault a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS