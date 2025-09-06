Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… GERMINAL Ault

Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… GERMINAL Ault samedi 6 septembre 2025.

Lecture à haute voix Une vie, une oeuvre… GERMINAL

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Début : 2025-09-06 15:00:00

Justice sociale, le thème profondément actuel de … Germinal, la fresque naturaliste emblématique du monument

Emile Zola et de la saga des Rougon Macquart.

En décrivant dans ce chef d’œuvre la réalité crue d’une grève massive dans une mine du nord de la France, et de la

misère inhérente, Emile Zola soulève des questions, en 1885, qui trouvent un écho retentissant aujourd’hui…

A partir de 12 ans.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

