Lecture à la bougie avec Arlette à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Lecture à la bougie avec Arlette à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Laissez vous transporter sur la mer d’Islande, au début du 20ème siècle, à l’écoute de l’envoûtant récit de J.K. Stefánsson (Entre ciel et terre) qui allie merveilleusement rudesse, poésie et humour…

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Lecture à la bougie avec Arlette à l’Escarbille

