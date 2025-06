Lecture à l’ombre des arbres à Senlis – Senlis 14 juin 2025 10:00

Oise

Lecture à l’ombre des arbres à Senlis 9 Rue du Châtel Senlis Oise

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-07-26 13:00:00

2025-06-14

Qui n’a pas un jour savouré un long moment de lecture sous les frondaisons, que le soleil tentait sans succès de percer tout à fait ?

La Librairie ancienne La Perle Rare a le plaisir de vous faire découvrir des œuvres d’une artiste de Coye-la-Forêt, Guillemette CLAUDE, dédiées au monde végétal. Jouant avec la lumière et le contre-jour, son graphisme traduit avec talent le bucolique et la mélancolie. On serait tenté d’écrire des poèmes pour illustrer ses œuvres. 0 .

9 Rue du Châtel

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 70 29 10 39 contact@librairie-laperlerare.com

