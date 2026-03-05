LECTURE À VOIX HAUTE Bibliothèque d’Aniane Aniane

LECTURE À VOIX HAUTE

Bibliothèque d’Aniane 3 place Etienne Sanier Aniane Hérault

Venez découvrir le plaisir de donner vie aux mots à travers la lecture à voix haute

Pas besoin d’être un grand lecteur ou une experte en théâtre ici, on apprend en s’amusant.

Au programme confiance en soi, respiration, expression, et surtout… le partage d’histoires qui nous inspirent. .

English :

Discover the pleasure of bringing words to life through reading aloud

