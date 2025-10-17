Lecture à voix haute au Café La Belle Poule Amboise

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00

Le 17 octobre à 20h00, le Café La Belle Poule propose une lecture à voix haute de textes, poèmes, essais… un véritable Cabinet de curiosités littéraires, allant d’I Calvino à C. Signol, de Colette à Sei Shonagon en passant par Delphine, V. Hugo, Nicole, V. Despret et bien d’autres. Une lecture à plusieurs voix, de voix à voix.

Soirée animée par le groupe du »Jabot de La Belle Poule » qui travaille sur ces textes depuis plusieurs mois.

Bar et petite restauration dès 19h00.

Depuis 2023, le Jabot de La Belle Poule se réunit régulièrement, récolte, assemble, magnifie, lit et dit à voix haute des textes, poèmes, lettres, d’auteur.e.s classiques et contemporain.e.s. Lire à voix haute c’est mettre en mots la voix et le corps.

Réservation conseillée au 09 73 53 11 43. .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org

English :

On October 17, 2025, the « Jabot de la Belle Poule » will be offering read-alouds of texts, poems, essays… a veritable Cabinet of Literary Curiosities. Meet at Café La Belle Poule at 8pm.

German :

Am 17. Oktober 2025 bietet der « Jabot de la Belle Poule » eine Vorlesung mit Texten, Gedichten, Essays … ein wahres literarisches Kuriositätenkabinett. Treffpunkt ist um 20.00 Uhr im Café La Belle Poule.

Italiano :

Il 17 ottobre 2025, il « Jabot de la Belle Poule » proporrà letture di testi, poesie, saggi… un vero e proprio gabinetto di curiosità letterarie. Appuntamento al Café La Belle Poule alle 20.00.

Espanol :

El 17 de octubre de 2025, el « Jabot de la Belle Poule » ofrecerá lecturas de textos, poemas, ensayos… un auténtico Gabinete de Curiosidades Literarias. Cita en el Café La Belle Poule a las 20.00 h.

