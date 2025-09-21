Lecture à voix haute autour du Matrimoine Restitution d’ateliers d’écriture animés par Isabelle Ronzier Musée du Petit Palais Avignon

Adulte

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Quels sont nos regards contemporains sur les femmes représentées dans les tableaux du Moyen Âge et de la Renaissance du musée du Petit Palais, que le sujet soit religieux ou mythologique ?

Des bénéficiaires du Centre social La Croix des Oiseaux et de la Maison Folie de Saint-Chamand proposent une lecture des textes qu’ils et elles ont produits lors des ateliers d’écriture menés en juin 2025 dans leur langue de cœur (celle qui exprime les émotions) et dans leur traduction en français. Un autre regard – vivant, personnel, créatif ou sensible – que permet l’écriture quand elle puise dans l’imaginaire et la mémoire et qui vient renouveler la vision des collections du musée.

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

