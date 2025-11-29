Lecture à voix haute Bar-sur-Aube

Lecture à voix haute

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Avec un peu d’avance, mais à point nommé pour entrer dans la période de l’Avent, le club de lecture à voix haute vous propose des lectures… de Noël !

Quelles histoires ont bien pu écrire les plus belles plumes de la littérature sur la fête de Noël ?

Entre fables et poèmes émouvants, féériques, mais aussi cocasses ou étonnants et non destinés à un trop jeune public -, vous pourrez toutefois en appeler à votre âme d’enfant et bien évidemment à votre amour des belles-lettres pour apprécier la magie de Noël dans les livres !

Entrée libre & gratuite .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

