Lecture à voix haute Bar-sur-Aube

En marge de la semaine de la langue française et de la francophonie, le club de lecture à voix haute vous propose de venir écouter ses coups de coeur littéraires, qui, vous l’aurez deviné, auront pour point commun de réunir uniquement des écrivains et écrivaines francophones.
N’hésitez pas à venir apprécier les bons mots de notre riche et formidable langue !
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr
