Lecture à voix haute

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

En marge de la semaine de la langue française et de la francophonie, le club de lecture à voix haute vous propose de venir écouter ses coups de coeur littéraires, qui, vous l’aurez deviné, auront pour point commun de réunir uniquement des écrivains et écrivaines francophones.

N’hésitez pas à venir apprécier les bons mots de notre riche et formidable langue !

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

L’événement Lecture à voix haute Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne