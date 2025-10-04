Lecture à voix haute Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Lecture à voix haute Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières samedi 4 octobre 2025.

Lecture à voix haute Samedi 4 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Vaucluse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

Lecture de textes et chansons de l’artiste Claude Nougaro par la lectrice professionnelle Claude Juliette Fèvre, accompagnée au saxophone par Cécile Marinelli.

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347938 https://jonquieres-pom.c3rb.org/

Lecture de textes et chansons de l’artiste Claude Nougaro par la lectrice professionnelle Claude Juliette Fèvre, accompagnée au saxophone par Cécile Marinelli.