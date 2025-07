Lecture à voix haute, découverte et manipulation de livres Lac des Chavants Les Houches

Lecture à voix haute, découverte et manipulation de livres

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Début : Mercredi 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 11:30:00

2025-08-06

Lecture en plein air pour les tout-petits (0-3 ans).

Au lac des Chavants avec la médiathèque des Houches.

Lecture à voix haute, manipulation et découverte de livres dans un lieu éphémère au cœur de la nature.

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 65 08 biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Open-air reading for toddlers (0-3 years).

At Lac des Chavants with Les Houches media library.

Read aloud, handle and discover books in an ephemeral setting in the heart of nature.

German :

Lesung unter freiem Himmel für die Allerkleinsten (0-3 Jahre).

Am Lac des Chavants mit der Mediathek von Les Houches.

Vorlesen, Bücher anfassen und entdecken an einem vergänglichen Ort inmitten der Natur.

Italiano :

Lettura all’aria aperta per i più piccoli (0-3 anni).

Al Lac des Chavants con la mediateca di Les Houches.

Leggere ad alta voce, maneggiare e scoprire libri in un ambiente effimero nel cuore della natura.

Espanol :

Lectura al aire libre para niños pequeños (0-3 años).

En el Lac des Chavants con la mediateca de Les Houches.

Leer en voz alta, manipular y descubrir libros en un entorno efímero en plena naturaleza.

