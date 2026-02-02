Lecture à voix haute du livre Alice pour le moment de Sylvain Levey Médiathèque Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Lecture à voix haute du livre Alice pour le moment de Sylvain Levey

Médiathèque Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Alice, 13 ans, est réfugiée politique et subit les regards moqueurs des garçons. Elle décide, malgré les difficultés, de vivre pleinement sa vie et de privilégier l’amitié et l’amour. A travers des voix, des monologues intérieurs, du théâtre qui se fait parfois récit, l’auteur jette un regard incisif, lucide et plein d’espoirs sur la vie de cette adolescente d’origine chilienne. Lecture par l’Association Lecture en Partage. .

