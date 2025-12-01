Lecture à voix haute La Ferté-Bernard
Lecture à voix haute La Ferté-Bernard mercredi 17 décembre 2025.
Lecture à voix haute
Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Sur inscription 10 pers maxi. Pour les 8 à 13 ans. .
Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
English :
L’événement Lecture à voix haute La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude