Lecture à voix haute : la folie Médiathèque du Bassin d’Aurillac Aurillac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Lecture à voix haute : la folie

Venez plonger dans la folie sous toutes ses formes…

Celle qui danse et tourbillonne, celle qui gronde et éclate derrière le sourire, celle qui murmure dans l’obscurité. Entre éclats de rire, frissons et vertiges, nous vous invitons à franchir les portes de l’asile imaginaire…

Là où l’entonnoir devient couronne, et où la raison vacille à chaque mot.

Médiathèque du Bassin d’Aurillac Rue du 139e Rgt d’Infanterie, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471468636 http://mediatheque.caba.fr

