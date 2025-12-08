Le groupe de lectrices Dorie Capadine vous propose une lecture à voix haute d’un extrait du livre « La promesse de l’aube » de Romain Gary. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Le lundi 08 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée à dorie.capadine@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

