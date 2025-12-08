Lecture à voix haute « La promesse de l’aube » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Lecture à voix haute « La promesse de l’aube » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS lundi 8 décembre 2025.
Le groupe de lectrices Dorie Capadine vous propose une lecture à voix haute d’un extrait du livre « La promesse de l’aube » de Romain Gary. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.
Le lundi 08 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation conseillée à dorie.capadine@gmail.com
Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 dorie.capadine@gmail.com https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR