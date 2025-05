Lecture à voix haute La Terre d’Émile Zola extrait de Paysans Paysages – Miermaigne, 14 juin 2025 18:00, Miermaigne.

Paysans Paysages Lecture à voix haute par la Compagnie Petite Nature.

Paysans Paysages, c’est l’envie d’aller chercher dans la littérature des façons de dire le lien entre l’humain et la nature.

Dans le cadre d’Arts en Scène Dispositif proposé par le conseil départemental d’Eure & Loir.

Paysans Paysages est une variation de plusieurs lectures à voix haute imaginées, dirigées et lues par Elise Truchard à partir des romans consacrés au monde rural de Balzac, Sand et Zola. La lecture choisie pour le jardin du Verger Conservatoire de Miermaigne est La Terre d’Emile Zola.

Durée 1h

Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 43 62 mairie.miermaigne@wanadoo.fr

English :

Paysans Paysages Read aloud by Compagnie Petite Nature.

Paysans Paysages is about finding ways to express the link between man and nature in literature.

As part of Arts en Scène a program offered by the Eure & Loir departmental council.

German :

Paysans Paysages Vorlesen durch die Compagnie Petite Nature.

Paysans Paysages, das ist der Wunsch, in der Literatur nach Möglichkeiten zu suchen, die Verbindung zwischen Mensch und Natur zu beschreiben.

Im Rahmen von Arts en Scène vom Conseil départemental d’Eure & Loir angebotene Einrichtung.

Italiano :

Paysans Paysages Lettura ad alta voce a cura della Compagnie Petite Nature.

Paysans Paysages è una lettura che cerca nella letteratura il modo di esprimere il legame tra l’uomo e la natura.

Nell’ambito di Arts en Scène un programma organizzato dal Consiglio Dipartimentale dell’Eure & Loir.

Espanol :

Paysans Paysages Lectura en voz alta por la Compagnie Petite Nature.

Paysans Paysages busca en la literatura formas de expresar el vínculo entre el hombre y la naturaleza.

En el marco de Arts en Scène programa organizado por el Consejo Departamental de Eure & Loir.

