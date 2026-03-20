LECTURE À VOIX HAUTE PAR FRÉDÉRIQUE CHAMAYOU

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lecture à voix haute par Frédérique CHAMAYOU

Enfants de 7 à 10 ans Gratuit

L’auteure nous partage des extraits de son dernier roman Reine et le secret du carnet vert il se pourrait bien que bons nombres de scènes évoquent Palavas et un certain personnage bien connu .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English :

Read aloud by Frédérique CHAMAYOU

Children aged 7 to 10 ? Free

L’événement LECTURE À VOIX HAUTE PAR FRÉDÉRIQUE CHAMAYOU Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34