Lecture à voix haute par le Théâtre Atelier Bûle Galerie de l’Oscambre Chantelle

Lecture à voix haute par le Théâtre Atelier Bûle

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Lecture publique du Théâtre Atelier Bûle Moi, Louis Mantin, le carnet secret de Gilles Belin. Un récit intime et romancé sur Louis Mantin et sa Maison de Moulins, mêlant histoire locale et émotion, suivi d’un échange avec l’auteur.

+33 6 82 18 79 38

English :

Public reading by Théâtre Atelier Bûle: Moi, Louis Mantin, le carnet secret by Gilles Belin. An intimate, fictionalized account of Louis Mantin and his Maison de Moulins, combining local history and emotion, followed by a discussion with the author.

German :

Öffentliche Lesung des Theaters Atelier Bûle: Moi, Louis Mantin, le carnet secret (Ich, Louis Mantin, das geheime Notizbuch) von Gilles Belin. Eine intime und romanhafte Erzählung über Louis Mantin und sein Haus in Moulins, die lokale Geschichte und Emotionen miteinander verbindet, gefolgt von einem Gespräch mit dem Autor.

Italiano :

Lettura pubblica a cura del Théâtre Atelier Bûle: Moi, Louis Mantin, le carnet secret di Gilles Belin. Un racconto intimo e romanzato di Louis Mantin e della sua casa di Moulins, che unisce storia locale ed emozione, seguito da un dibattito con l’autore.

Espanol :

Lectura pública a cargo del Théâtre Atelier Bûle: Moi, Louis Mantin, le carnet secret de Gilles Belin. Un relato íntimo y ficticio sobre Louis Mantin y su casa de Moulins, que combina historia local y emoción, seguido de un coloquio con el autor.

