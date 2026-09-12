Lecture à voix haute Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Lecture à voix haute

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du dispositif Bonheur de lire , avec le soutien du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 15 lecteur.rices volontaires se sont formés à la lecture à haute voix, guidés par le réalisateur et comédien Pierre Renverseau. 4 ateliers plus tard, ils sont prêts à partager leurs textes et vous invitent à venir découvrir le fruit de ces rencontres.

Public adulte .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Lecture à voix haute

L’événement Lecture à voix haute Parthenay a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine