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Lecture à voix haute Médiathèque Parthenay Parthenay

jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay

Lecture à voix haute Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Médiathèque Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Lecture à voix haute

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Dans le cadre du dispositif Bonheur de lire , avec le soutien du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 15 lecteur.rices volontaires se sont formés à la lecture à haute voix, guidés par le réalisateur et comédien Pierre Renverseau. 4 ateliers plus tard, ils sont prêts à partager leurs textes et vous invitent à venir découvrir le fruit de ces rencontres.

Public adulte   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Lecture à voix haute

L’événement Lecture à voix haute Parthenay a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine

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