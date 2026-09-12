Lecture à voix haute Médiathèque Parthenay Parthenay
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Lecture à voix haute
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du dispositif Bonheur de lire , avec le soutien du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 15 lecteur.rices volontaires se sont formés à la lecture à haute voix, guidés par le réalisateur et comédien Pierre Renverseau. 4 ateliers plus tard, ils sont prêts à partager leurs textes et vous invitent à venir découvrir le fruit de ces rencontres.
Public adulte .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Lecture à voix haute
L’événement Lecture à voix haute Parthenay a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine
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