LECTURE À VOIX HAUTE Péret vendredi 23 janvier 2026.
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Pour les Nuits de la lecture, installez-vous confortablement et profitez des lectures de Marie-Thérèse et Sophie.
Public Ados/Adultes .
English :
For Reading Nights, make yourself comfortable and enjoy readings by Marie-Thérèse and Sophie.
