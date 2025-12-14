LECTURE À VOIX HAUTE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Pour les Nuits de la lecture, installez-vous confortablement et profitez des lectures de Marie-Thérèse et Sophie.

Pour les Nuits de la lecture, installez-vous confortablement et profitez des lectures de Marie-Thérèse et Sophie.

Public Ados/Adultes .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74

English :

For Reading Nights, make yourself comfortable and enjoy readings by Marie-Thérèse and Sophie.

L’événement LECTURE À VOIX HAUTE Péret a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS