Lecture à voix haute En face de la mairie Plougasnou
Lecture à voix haute En face de la mairie Plougasnou samedi 7 février 2026.
Lecture à voix haute
En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier lecture à voix haute. Au programme, lecture de chroniques et autres sketchs de Pierre Desproges par Sophie Le Corre. .
En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture à voix haute
L’événement Lecture à voix haute Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-15 par OT BAIE DE MORLAIX