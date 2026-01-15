Lecture à voix haute En face de la mairie Plougasnou

Lecture à voix haute

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier lecture à voix haute. Au programme, lecture de chroniques et autres sketchs de Pierre Desproges par Sophie Le Corre. .

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

