Lecture à voix haute Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne
Lecture à voix haute Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne vendredi 3 octobre 2025.
Lecture à voix haute
Médiathèque 9 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
À VOIX HAUTE lecture et découverte de textes choisis — romans, poésie et autres textes — portée par la voix, pour faire vibrer les mots autrement.
Médiathèque 9 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
À VOIX HAUTE: reading and discovery of selected texts novels, poetry and other texts carried by the voice, to make words vibrate in a different way.
German :
MIT HOHER STIMME: Lesen und Entdecken ausgewählter Texte ? Romane, Gedichte und andere Texte ? getragen von der Stimme, um die Worte auf andere Weise zum Schwingen zu bringen.
Italiano :
À VOIX LAUTE: lettura e scoperta di testi selezionati romanzi, poesie e altri testi portati dalla voce, per far vibrare le parole in modo diverso.
Espanol :
À VOIX LAUTE: lectura y descubrimiento de textos seleccionados -novelas, poesía y otros textos- llevados por la voz, para hacer vibrar las palabras de otra manera.
L’événement Lecture à voix haute Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-27 par Royan Atlantique