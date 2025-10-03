Lecture à voix haute Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne

Médiathèque 9 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

2025-10-03 18:30:00

2025-10-03

À VOIX HAUTE lecture et découverte de textes choisis — romans, poésie et autres textes — portée par la voix, pour faire vibrer les mots autrement.

Médiathèque 9 Avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

À VOIX HAUTE: reading and discovery of selected texts novels, poetry and other texts carried by the voice, to make words vibrate in a different way.

German :

MIT HOHER STIMME: Lesen und Entdecken ausgewählter Texte ? Romane, Gedichte und andere Texte ? getragen von der Stimme, um die Worte auf andere Weise zum Schwingen zu bringen.

Italiano :

À VOIX LAUTE: lettura e scoperta di testi selezionati romanzi, poesie e altri testi portati dalla voce, per far vibrare le parole in modo diverso.

Espanol :

À VOIX LAUTE: lectura y descubrimiento de textos seleccionados -novelas, poesía y otros textos- llevados por la voz, para hacer vibrar las palabras de otra manera.

