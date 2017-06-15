Lecture à voix haute Rue de Ty Forn Taulé

Lecture à voix haute

Rue de Ty Forn Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Lecture à voix haute de l’extrait des Hauts de Hurlevent d’Emily Bronte Lus par JP Caudet

Morceaux choisis L’unique roman d’Emily Brontë, immensément connu, est une chronique cruelle de cœurs brisés, non-dits, trahisons, colères refoulées, dans une maison qui semble hantée. Catherine et Heathcliff sont les héros de ce roman dont un nouveau film en avril 2026 raconte cette histoire qui débute un soir de tempête. Jean-Paul Caubet lira des morceaux choisis de ce roman pour tous les amoureux des landes sauvages et venteuses du Yorkshire .

Rue de Ty Forn Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

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English : Lecture à voix haute

L’événement Lecture à voix haute Taulé a été mis à jour le 2026-03-02 par OT BAIE DE MORLAIX