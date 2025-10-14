Lecture à voix hautes Par Philippe Mathé, du Bibliothéâtre Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

Lecture à voix haute de textes en lien avec l’exposition Vaste comme le ciel renversé de ZHU Hong.

Ouverture exceptionnelle de l’exposition à 18h

Réservation conseillée

Zhu Hong pratique essentiellement la peinture et le dessin. Son œuvre se fonde sur l’omniprésence des images. En isolant des détails et des fragments, elle en questionne la perception et le sens. Ses recherches sur la lumière et l’eau —deux éléments insaisissables et en perpétuel mouvement— lui permettent d’explorer les rapports qu’entretient la représentation avec la temporalité et l’immatérialité. Ce que Zhu Hong représente est de l’ordre du fugace mais paradoxalement, ses œuvres demandent du temps et de l’attention pour être vues.

Les dessins sont réalisés aux crayons, avec des petits traits verticaux agissant comme les traces d’une scansion du temps. Ils sont réalisés sur un temps long. Les peintures, quant à elles sont réalisées dans un temps plus court, de manière plus instinctive.

Pour l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Zhu Hong a conçu de nouvelles œuvres autour de l’eau. Au rez-de-chaussée, ses trois séries Nuage, Lumière Reflet, Eclat, matérialisent en peinture, dessin, jusqu’au travail dans l’épaisseur même du papier, sa perception singulière de l’eau et de la lumière. Son attachement à toutes les imperceptibles ou infimes variations de ces éléments et leurs traductions plastiques viennent renouveler notre propre regard. .

Rue Charles de Rennéville Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 85 29 03 45 florence.dile@mauges-sur-loire.fr

