Lecture à voix nue à la Médiathèque intercommunale de Montcuq Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue à la Médiathèque intercommunale de Montcuq Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-11-27 18:30:00

2025-11-27

Lecture à voix nue par la comédienne Elizabeth Masse de l’ouvrage Le Rêve du jaguar de l’auteur Miguel Bonnefoy (2024, Payot Rivages)

Quand une mendiante muette de Maracaibo, au Venezuela, recueille un nouveau-né sur les marches d’une église, elle ne se doute pas du destin hors du commun qui attend l’orphelin. Élevé dans la misère, Antonio sera tour à tour vendeur de cigarettes, porteur sur les quais, domestique dans une maison close avant de devenir, grâce à son énergie bouillonnante, un des plus illustres chirurgiens de son pays.

Une compagne d’exception l’inspirera. Ana Maria se distinguera comme la première femme médecin de la région. Ils donneront naissance à une fille qu’ils baptiseront du nom de leur propre nation Venezuela. Liée par son prénom autant que par ses origines à l’Amérique du Sud, elle n’a d’yeux que pour Paris. Mais on ne quitte jamais vraiment les siens.

C’est dans le carnet de Cristobal, dernier maillon de la descendance, que les mille histoires de cette étonnante lignée pourront, enfin, s’ancrer.

Dans cette saga vibrante aux personnages inoubliables, Miguel Bonnefoy campe dans un style flamboyant le tableau, inspiré de ses ancêtres, d’une extraordinaire famille dont la destinée s’entrelace à celle du Venezuela.

Le rêve du jaguar est le lauréat du Grand prix du Roman de l’Académie française 2024 et du prix Femina 2024. .

+33 5 65 20 34 37

English :

Bare-voice reading by actress Elizabeth Masse of Le Rêve du jaguar by author Miguel Bonnefoy (2024, Payot Rivages)

German :

Lesung mit nackter Stimme durch die Schauspielerin Elizabeth Masse aus dem Buch Le Rêve du jaguar des Autors Miguel Bonnefoy (2024, Payot Rivages)

Italiano :

Lettura a voce nuda da parte dell’attrice Elizabeth Masse di Le Rêve du jaguar dell’autore Miguel Bonnefoy (2024, Payot Rivages)

Espanol :

Lectura a voz desnuda por la actriz Elizabeth Masse de Le Rêve du jaguar del autor Miguel Bonnefoy (2024, Payot Rivages)

