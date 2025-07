Lecture à voix nue chez Livres, Books & Company Livres, Books & Company Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue chez Livres, Books & Company Livres, Books & Company Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 18 juillet 2025.

Lecture à voix nue chez Livres, Books & Company

Livres, Books & Company 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Elizabeth Masse lira « Le bon Denis », de Marie N’Diaye, paru en avril 2025 aux éditions Mercure de France.

Côté restauration auberge espagnole. Chacun∙e amène quelque chose à boire ou/et à grignoter et on partage après la lecture !

La lecture sera suivie d’un temps d’échanges et de partage autour d’un verre et de quelques gourmandises salés et sucrées que chacun·e aura apportées.

Réservation au 05 65 24 35 77 ou par email à livresbooksandcompany@gmail.com 15 .

Livres, Books & Company 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77

English :

Elizabeth Masse will read « Le bon Denis », by Marie N’Diaye, published in April 2025 by Mercure de France.

Catering: Spanish inn. Everyone brings something to drink and/or nibble, and we share after the reading!

German :

Elizabeth Masse wird « Le bon Denis » von Marie N’Diaye lesen, das im April 2025 im Verlag Mercure de France erschienen ist.

Essen und Trinken: Auberge espagnole. Jeder bringt etwas zu trinken oder/und zu knabbern mit und nach der Lesung wird geteilt!

Italiano :

Elizabeth Masse leggerà « Le bon Denis », di Marie N’Diaye, pubblicato nell’aprile 2025 da Mercure de France.

Catering: una locanda spagnola. Ognuno porta qualcosa da bere e/o da sgranocchiare e lo condividiamo dopo la lettura!

Espanol :

Elizabeth Masse leerá « Le bon Denis », de Marie N’Diaye, publicado en abril de 2025 por Mercure de France.

Catering: un mesón español. Cada uno trae algo para beber y/o picar, ¡y compartimos después de la lectura!

L’événement Lecture à voix nue chez Livres, Books & Company Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Cahors Vallée du Lot