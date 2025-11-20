Lecture à voix nue La vie devant soi de Romain Gary par Elizabeth Masse

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Lecture à voix nue par la comédienne Elizabeth Masse de l’ouvrage La vie devant soi de Romain Gary

Lecture à voix nue par la comédienne Elizabeth Masse de l’ouvrage La vie devant soi de Romain Gary.

Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d’amour d’un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que ça ne pardonne pas et parce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des raisons pour avoir peur . Le petit garçon l’aidera à se cacher dans son trou juif , elle n’ira pas mourir à l’hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d’eux-mêmes qui n’est pas respecté par l’Ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu’à ce qu’elle meure et même au-delà de la mort. .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72

English :

Bare-voice reading of Romain Gary’s La vie devant soi by actress Elizabeth Masse

German :

Lesung mit nackter Stimme durch die Schauspielerin Elizabeth Masse aus Romain Garys La vie devant soi

Italiano :

Lettura a voce nuda di La vie devant soi di Romain Gary da parte dell’attrice Elizabeth Masse

Espanol :

Lectura a voz desnuda de La vie devant soi de Romain Gary por la actriz Elizabeth Masse

L’événement Lecture à voix nue La vie devant soi de Romain Gary par Elizabeth Masse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Cahors Vallée du Lot